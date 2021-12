Rafaela Silva é bronze e Brasil conquista a primeira medalha no Mundial de Judô

Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, a brasileira Rafaela Silva faturou nesta terça-feira a medalha de bronze na categoria 57 kg no Mundial de Judô, que está sendo realizado no ginásio Nippon Budokan, em Tóquio, no Japão. Esta é a primeira conquista do Brasil na competição, que terá disputas até este domingo. Antes, nos dois primeiros dias de lutas, cinco judocas entraram no tatame, mas não chegaram nem perto da briga por medalhas.

O bronze de Rafaela Silva veio com uma vitória por waza-ari sobre a francesa Sarah Leonie Cysique, mas foi a semifinal que mais doeu para a brasileira. Em uma "final antecipada" contra a japonesa Tsukasa Yoshida, que defendia o título mundial, a campeã olímpica foi derrotada com um ippon no "golden score". Na decisão, a judoca da casa perdeu para a canadense Christa Deguchi.

Esta é a terceira medalha individual de Rafaela Silva em Mundiais. Ela ganhou a prata em Paris-2011, o ouro no Rio-2013 e agora o bronze em Tóquio-2019. Além disso, a judoca do Brasil levou a prata na disputa por equipes feminina no Rio-2013 e por equipes mistas em Budapeste-2017. A campeã olímpica está em quarto lugar no ranking mundial e busca a vaga olímpica para os Jogos de Tóquio-2020.

Nas primeiras rodadas, Rafaela Silva mostrou segurança e eficiência nas estratégias traçadas junto com o técnico Mario Tsutsui e a coordenadora Rosicleia Campos para cada luta. Na estreia, entrou com tudo diante da marfinense Zouleiha Dabonne e fez valer o favoritismo vencendo o combate por ippon.

Nas oitavas de final, o caminho começou a ficar mais complexo com uma luta bastante estudada diante da portuguesa medalhista olímpica e mundial Telma Monteiro. Atenta, Rafaela Silva jogou no erro da adversária, contra-atacou para marcar um waza-ari e administrou a vantagem, forçando três punições para a judoca europeia.

A expectativa por um duelo nas quartas de final diante da também cabeça de chave Jessica Klimkait, do Canadá, foi frustrada pelo surpreendente ippon da russa Daria Mezhetskaia, que a eliminou e, em seguida, bateu a panamenha Miryam Ropper para enfrentar Rafaela Silva.

Mais uma vez apostando nos contra-ataques, a brasileira impôs uma pegada canhota nas costas da russa e dominou as ações do combate nos primeiros minutos forçando uma punição à Mezhetskaia por passividade. A russa veio para cima e caiu nas armadilhas dos contragolpes fatais da campeã olímpica, que liquidou o duelo com um waza-ari e o ippon em 17 segundos.

O Mundial de Judô continua nesta quarta-feira, no quarto dia de disputas. O Brasil será representado por três judocas: Ketleyn Quadros e Alexia Castilhos, na categoria 63 kg, e Eduardo Yudi, na 81 kg (meio-médio).

