Rafaela Silva conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos Militares

A judoca Rafaela Silva foi a campeã da modalidade nos Jogos Mundiais Militares neste sábado, 19, em Wuhan, na China. Com cinco lutas até a final, a brasileira venceu a romena Andreea Chitu, com um ippon, na decisão do peso leve feminino (57 kg).

Este é o primeiro título individual de Jogos Militares da atleta, que também é 3º sargento da Marinha do Brasil. A caminhada até bater a judoca romena na final passou por vitórias contra Arleta Podolak, da Polônia, Amina Mamedova, do Uzbequistão, Marilia Skora, da Ucrânia, e Ni Pandini, da Indonésia.

Em 2015, na Coreia do Sul, Rafaela foi vice no individual e ouro com a equipe feminina. Ela também tem os títulos no individual e por equipe do Campeonato Mundial Militar conquistados em 2018, no Rio de Janeiro.

