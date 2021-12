Rafaela Silva busca redenção nos Jogos Pan-Americanos

A medalhista de ouro no judô dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Rafaela Silva, busca agora o ouro inédito nos jogos Pan-Americanos de Lima, Peru. O foco da judoca de 27 anos será retomar o alto nível após a fase ruim que teve em sua carreira, em 2017. Sua estreia no Pan acontece nesta sexta-feira, 9.

Rafaela Silva conta que a alta carga de compromissos comerciais atrapalharam seus treinamentos. "Minha vida mudou bastante (após o ouro olímpico). Praticamente todo dia eu fazia ponte-aérea. Estava sempre em São Paulo. Na semana, eu treinava dois dias e ficava cinco fazendo evento. Estava difícil voltar a treinar e acho que foi isso que estava impedindo de voltar ao meu ritmo de competição", admitiu Rafaela em entrevista ao Uol Esporte.

E com ajuda da comissão técnica a atleta deu a volta por cima. "A comissão me chamou pra conversar e conseguimos alinhar tudo certinho. Eu estava chateada pelo desempenho nas competições, que não estava sendo positivo. Precisava de pontos para classificar a categoria pra Olimpíada, entrar nas competições sendo cabeça de chave. Foi um puxão de orelha, um alerta. É fácil chegar no alto. Manter é mais difícil. Eu senti um pouco dessa pressão e agora estamos caminhando", ressaltou a volta dos bons resultados.

Em 2016, a atleta alcançou o topo mundial do judô nos Jogos Olímpicos do Rio

Rafaela hoje é a quinta colocada do ranking mundial da categoria até 57 kg. Os resultados antes da estreia no Pan, nesta sexta, inspiram o favoritismo para a brasileira. Neste ano, das 10 competições que participou, em apenas uma ficou fora da final.

Para Rafaela os treinos, competições e a disputa pelo ouro do Pan, serão os principais focos para a atleta alcançar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. "Eu me vejo como a Rafaela de 2016 nesses seis meses que fiz de competição. Foi dos meus melhores anos na carreira toda. Estou me esforçando pra chegar confiante e ser cabeça de chave para 2020. Fazemos todas as competições com a Olimpíada na cabeça. Qualquer ponto é um passo a mais", destacou.

