Rafael Nadal derrota Djokovic e vence Rolland Garros pela 13ª vez

Após vencer o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal conquistou o Grand Slam de Roland Garros pela 13ª vez na carreira, sendo o 4º consecutivo. A final foi disputada nesse domingo, 11, e vencida por Nadal por 3 sets a 0 com parciais de 6/0, 6/2 e 7/5.

Esse é o 20º título de Grand Slam de Nadal, que iguala o recorde do suiço Roger Federer como o maior vencedor dos torneios mais importantes do circuito profissional. Com a vitória, Nadal chegou ao seu 100º triunfo atuando na quadra francesa, com apenas duas derrotas e uma desistência em 16 participações.

