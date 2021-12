Rafael Dos Anjos sofre lesão e não enfrenta McGregor no UFC

Uma notícia pegou todos do mundo do UFC de surpresa nesta terça-feira, 23. Rafael dos Anjos, atual campeão dos pesos-leves, quebrou o pé e não terá condições físicas de enfrentar Conor McGregor pelo UFC 196, no dia 5 de março. O Ultimate já confirmou o cancelamento da luta e agora procura por um substituto para o brasileiro.

A lesão aconteceu na última sexta-feira, enquanto o brasileiro treinava para a luta. Rafael fazia sua última sessão de sparring e sofreu a fratura ao ter um chute bloqueado com o joelho por seu parceiro de treinamento.

A missão do UFC é procurar substitutos para Rafael dos Anjos. Anthony Pettis e Donald Cerrone já se ofereceram para substituir o brasileiro, segundo a imprensa norte-americana, mas ainda não tiveram retorno. Nate Diaz e Tony Ferguson também surgem como opções e o brasileiro José Aldo chegou a ser cogitado, mas a tendência é que rejeite a oferta.

Seria a segunda defesa de cinturão de Dos Anjos. No fim do ano passado, ele derrotou Donald Cerrone por nocaute técnico em luta que durou pouco mais de um minuto.

