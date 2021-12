Rafael dos Anjos encara Ben Henderson no UFC Fight Night

Desde que perdeu o título dos pesos leve para Anthony Pettis, em agosto do ano passado, na única derrota da sua carreira, Ben Henderson tem como missão pessoal reaver o cinturão. Uma vitória, neste sábado, 23, em cima do brasileiro Rafael dos Anjos, no UFC Fight Night 49, o deixaria ainda mais próximo da meta.

No entanto, o brasileiro não deve facilitar para o americano. Ciente do favoritismo de Henderson, Rafael acha que está sendo subestimado: com 29 anos, ele é o quinto colocado do ranking com 21 vitórias e sete derrotas. Em sua carreira ele já superou lutadores de peso, como Donald Cerrone, Evan Dunham e Jason High.

"Vou vencer para mostrar a todo mundo que estou preparado para ter uma chance, que sou um lutador bom e completo", disse em entrevista ao site Combate. "As pessoas sempre acham que vou perder, e sinceramente não sei o porquê. Já ganhei de bons lutadores. Quero chegar lá e mostrar que estou ali e tenho condições de chegar", completou.

O carioca ainda disse que enxerga falhas na técnica de Henderson - focada, principalmente, no muay thai e no boxe. Por isso, ele falou que vai explorar a luta no chão, com o jiu-jítsu, e tentar conseguir o submission. Com a vitória, Rafael espera que o caminho para o cinturão esteja mais claro - e possível.

Brasucas em Tulsa

Ambos os cards do UFC Fight Night têm brasileiros na disputa. No preliminar, o único brasuca e Wilson Reis, que duela com o americano Joby Sanchez na categoria peso mosca.

Já no principal, mais dois: Thales Leites, que busca a vitória em cima de Francis Carmont nos peso médio e o baiano Valmir Bidu, que estreia contra o americano James Vick, que segue invicto. O card preliminar começa a partir das 20h30. As lutas serão transmitidas nos canais pagos Combate e SporTV.

