Rafael dos Anjos anuncia que contraiu Covid-19 e está fora do UFC 254

Escalado para enfrentar o russo Islam Makhachev, no card principal do UFC 254, no dia 24 de outubro, o brasileiro Rafael dos Anjos estará impossibilitado de lutar. Nesta quinta-feira, 8, o atleta anunciou por meio de suas redes sociais que foi contaminado pela Covid-19 e está fora do evento.

"Infelizmente, não poderei competir no dia 24. A covid-19 me pegou com força e os médicos me cortaram. Mas logo eu voltarei vitorioso dentro do octógono. Nada vai tirar a bênção que está sobre nós", escreveu o brasileiro.

A luta em questão marcava o retorno de Dos Anjos para a categoria peso leve do UFC. Em 2015, ele chegou a ser campeão da divisão e defendeu o cinturão contra o americano Donald Cerrone. Dois anos depois, ele subiu aos meio-médios para enfrentar o belga Tarec Saffiedine, peso que competia desde então.

Em má fase na carreira, com quatro derrotas nas últimas cinco lutas, o brasileiro deseja voltar à divisão em que fez sucesso e foi reconhecido no mundo do MMA.

adblock ativo