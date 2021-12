Rafael Bastos volta ao Brasil após ficar 'preso' na Arábia

O meia-atacante Rafael Bastos, revelado pelo Bahia e com passagem pelo Vitória, que estava 'preso' na Arábia Saudita, já está ao Brasil. Ele estava impossibilitado de deixar o país asiático porque o seu antigo clube, o Al Nassr, onde atuava desde o fim de 2012, não queria lhe conceder o visto de saída.

Nesta quinta-feira, 9, em seu perfil no Twitter, o jogador, que está no Rio de Janeiro, agradeceu o apoio recebido durante o tempo em que ficou na Arábia. Ele retornou ao País ainda com salários a receber.

Ja estou em em casa no Rio de Janeiro. Obrigado a todas as pessoas que me apoiaram a mim e a minha familia durante este tempo todo. — Rafael Bastos (@rbastos16) 9 janeiro 2014

No final do ano passado, Rafael Bastos havia usado a rede social para desabafar e fazer um apelo para poder voltar ao Brasil.

Segundo ele, mesmo com o recesso para os festejos de fim de ano, o Al Nassr não queria liberar o seu visto. Nas postagens na internet, o atleta se mostrou refém do clube árabe e chegou a pedir ajuda às autoridades responsáveis.

Rafael Bastos tem 28 anos e atuou no Bahia entre 2006 e 2007, onde teve ótimas aparições, que renderam uma transferência para o Cruzeiro. Depois, sem espaço no clube mineiro, foi repassado ao futebol português, antes de retornar para o Vitória, em 2009.

Em 2011, viveu o melhor momento da sua carreira atuando pelo Cluj, da Romênia, onde jogou ao lado do volante Luís Alberto. No leste europeu, ele levantou o troféu da Supercopa e do Campeonato Romeno e foi vice-campeão antes de se transferir para o Al Nassr.

