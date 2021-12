Radwanska é mais uma favorita a cair em Roland Garros

Depois das eliminações precoces de Serena Williams e Na Li, respectivas líder e vice-líder do ranking mundial, nesta sexta-feira foi a vez de Agnieszka Radwanska dar adeus a Roland Garros de forma surpreendente. Terceira cabeça de chave do Grand Slam francês, a tenista polonesa foi derrotada por duplo 6/4 pela croata Ajla Tomljanovic, atual 72ª colocada do ranking mundial.

Com o inesperado triunfo, a tenista da Croácia avançou às oitavas de final e se credenciou para enfrentar agora a espanhola Carla Suárez Navarro, que nesta sexta passou com facilidade pela norte-americana Taylor Townsend, também por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Estreante na chave principal de Roland Garros, Ajla Tomljanovic, de 21 anos, disputa apenas pela quarta vez um Grand Slam em sua carreira e nunca conquistou um título no circuito da WTA. Mesmo assim, ela não se intimidou com o favoritismo de Radwanska para seguir em frente na capital francesa.

Já no primeiro set, mesmo tendo o saque quebrado uma vez, converteu os dois break points cedidos pela polonesa para fazer 6/4 na parcial. No segundo set, desta vez sem ser superada nenhuma vez com o serviço na mão, a croata aproveitou uma de duas chances de ganhar games no saque da adversária para repetir o 6/4 que liquidou a partida.

Em outro jogo já encerrado nesta sexta na chave feminina de simples em Roland Garros, a australiana Samantha Stosur também fez bonito ao derrotar a eslovaca Dominika Cibulkova, nona cabeça de chave, por duplo 6/4.

Assim, Stosur avançou às oitavas de final e aguarda a definição da sua próxima adversária, que sairá do confronto entre a russa Maria Sharapova e a argentina Paula Ormaechea, também programado para esta sexta. Sharapova, sétima cabeça de chave, se tornou, por sinal, uma grande favorita ao título após as quedas precoces de Serena, Na Li e Radwanska.

