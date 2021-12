Radwanska avança em Madri e vai encarar Sharapova

A tenista polonesa Agnieszka Radwanska confirmou o favoritismo diante da francesa Caroline Garcia e garantiu nesta sexta-feira a sua vaga nas semifinais do Torneio de Madri, na Espanha. Assim, ela vai enfrentar agora a russa Maria Sharapova, que tinha se classificado um pouco antes, ao superar a chinesa Na Li.

Número 3 do mundo, Radwanska teve trabalho para eliminar a surpreendente Caroline Garcia, que ocupa apenas a 51ª posição no ranking. Nesse primeiro encontro entre elas no circuito da WTA, a polonesa ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

Na semifinal deste sábado, Radwanska enfrentará Sharapova, que ocupa atualmente a nona colocação do ranking e passou nesta sexta-feira pela chinesa Na Li, número 2 do mundo, por 2/6, 7/6 (7/5) e 6/3. No histórico do confronto entre elas, a russa venceu nove vezes e a polonesa, apenas duas.

A outra semifinal do torneio também foi definida nesta sexta-feira. Com dores na coxa esquerda, a norte-americana Serena Williams nem entrou em quadra para enfrentar a checa Petra Kvitova, que, assim, avançou para jogar contra a romena Simona Halep.

Número 5 do mundo, Halep venceu nesta sexta-feira a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Agora, enfrentará neste sábado Kvitova, que ocupa o sexto lugar no ranking, contra quem ganhou o único jogo já disputado entre elas.

