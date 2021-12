R10 registra encontro com portadora de doença rara

O meia Ronaldinho Gaúcho se encontrou na quarta-feira, 10, com Lizzie Velasquez - que em 2006 ficou conhecida por alguns internautas como "a mulher mais feia do mundo" após a divulgação de um vídeo no YouTube sobre sua vida. R10 registrou em seu Twitter uma foto com a moça durante um evento promovido pelo empresário Carlos Slim, na Cidade do México. "Uma grande história de vida, de desafios e de superação. Grande prazer em conhecer pessoalmente a Lizzie Velasquez", escreveu.

Acontece que Velasquez sofre de uma doença não diagnosticada que a impede de ganhar massa corporal. Cega de um olho, ela jamais pesou mais de 30 kg. Vítima de bullying sofrido ao longo da vida, ela superou dificuldades e preconceitos e, desde 2013, passou a dar palestras motivacionais. Além disso, ela comanda o programa Lizzie Project, que divulga seu caso em busca de um diagnóstico.

