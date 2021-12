Quinta luta de Robson Conceição nos EUA é antecipada para 22 de setembro

A quinta luta profissional de Robson Conceição, que estava marcada para dia 31 de outubro, foi antecipada para dia 22 de setembro. O oponente será o mesmo, o nicaraguense Carlos Osório. O combate vai fazer parte de um grande evento com duas disputas de títulos mundiais, em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos.

O próximo adversário de Robson apresenta cartel modesto: 13 vitórias (cinco por nocaute), sete derrotas (três por nocaute) e um empate como profissional. A expectativa é de que o brasileiro some mais uma vitória e continue sua escalada rumo à disputa do cinturão mundial. Em suas quatro lutas anteriores, Robson soma quatro vitórias - duas por nocaute.

Em entrevista exclusiva ao Estado, no fim do mês de agosto, Robson Conceição afirmou que tomou a decisão certa ao abrir mão de buscar o bi olímpico em Tóquio-2020 para virar um lutador profissional. Hoje, ele é patrocinado pela Top Rank, uma das maiores promotoras de boxe do mundo e que também apoia grandes estrelas da modalidade, como Manny Pacquiao e Julio Cesar Chavez Jr, além do também brasileiro Esquiva Falcão.

Robson encerrou sua carreira no boxe amador na Olimpíada do Rio, ano passado, quando conquistou o ouro. Antes, disputou os Jogos de Pequim, em 2008, e Londres, em 2012, além de ter sido vice-campeão do mundo em 2013 e bronze na mesma competição em 2015.

