"Quero conquistar a Copa do Mundo", diz o baiano Jemerson

Jemerson era só felicidade na entrevista coletiva deste domingo, 15, na Arena Fonte Nova. Baiano de Jeremoabo, a 325km de Salvador, ele foi uma das novidades de Dunga para as eliminatórias da Copa do Mundo. Na entrevista, ele não escondeu seus sonhos. "Quero chegar num time grande da Europa e conquistar a Copa do Mundo pela Seleção, que é o ápice de todos os jogadores", afirmou.

O defensor do Atlético-MG está feliz por estar na Bahia com a Seleção. "Coincidência estar na minha terra. Muito bom. Espero, se tiver a chance, desempenhar da melhor maneira possível esse papel.", afirmou.

Ele contou como descobriu que havia sido convocado por Dunga. "Estava voltando para casa do treino. Meu amigo do lado. Uma pessoa me ligou e o Gilmar pegou o telefone falando que eu estava convocado. Pensei que fosse trote. Primeiro liguei para o meu empresário para saber se era verdade, mas ele não atendeu. Aos poucos, a ficha foi caindo", revelou.

O Brasil enfrenta o Peru nesta terça-feira, 17, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa 2018, na Rússia. Todos os ingressos foram vendidos.

