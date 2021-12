'Quero aproveitar cada volta em Interlagos', diz Felipe Massa

Perto de se despedir do Autódromo de Interlagos como piloto da Fórmula 1, Felipe Massa não esconde a ansiedade pelo GP do Brasil. O piloto da Williams sonha com um grande resultado, mas admite que quer mesmo é saborear cada volta da prova deste domingo no circuito "onde cresceu".

"Interlagos é minha casa. É o lugar onde eu cresci. Será uma corrida emotiva", projeta o dono de duas vitórias no traçado de São Paulo. "Estou ansioso para aproveitar cada uma das voltas e espero poder terminar a corrida com um bom resultado."

Ciente das limitações apresentadas pela Williams neste ano, Massa evita sonhar alto em Interlagos. Mas mira ao menos uma vaga no pódio. "Ganhei aqui duas vezes e já ao pódio diversas vezes. Então espero conquistar mais um no fim de semana. Não será fácil, mas espero fazer tudo que puder pela torcida e pelo Brasil na minha última corrida em casa."

Em uma temporada de pouco destaque, Massa tem como melhor resultado em 2016 o quinto lugar obtido nos GPs da Austrália e Rússia. No GP do Brasil do ano passado, ele terminou na oitava colocação, porém acabou sendo desclassificado por conta de irregularidades na pressão e temperatura dos pneus de sua Williams.

