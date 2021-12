Querétaro anuncia estreia de Ronaldinho nesta quarta

Considerado a "contratação do século" no México, o meia Ronaldinho Gaúcho vai fazer a sua estreia pelo Querétaro nesta quarta-feira, conforme anunciou o clube na véspera da partida. O craque está sem jogar desde o dia 23 de julho (há quase dois meses, portanto) e vai entrar em campo apesar de só ter feito dois treinos no México.

Ronaldinho já deveria ter estreado pelo Querétaro, mas sua chegada ao México foi atrasada pela demora em ele conseguir visto de trabalho. O jogador, assim, não atuou no fim de semana e só fez nesta segunda-feira o seu primeiro treino com o restante do elenco dos "Galos Azuis", como é chamado o time.

Nesta quarta, o rival é o Tigres, pela Copa México, às 23 horas de Brasília. As duas equipes disputam o primeiro lugar do Grupo 1, com o time de Ronaldinho à frente, com nove pontos, enquanto o Tigres tem oito. Depois, domingo, pelo Campeonato Mexicano, o rival é o Chivas Guadalajara.

