"Queremos humanizar a arbitragem", diz presidente da Anaf

Entre os dias 9 e 11 de novembro, a Anaf (Associação Nacional dos Árbitros de Futebol) promoverá o 31º Congresso Brasileiro de Entidades e dos Árbitros de Futebol, com vista em discutir o panorama atual e planejar os rumos futuros do exercício da arbitragem no Brasil.

O evento, que será realizado na cidade de Florianópolis-SC, contará com a presença do Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, dos líderes sindicais das federações dos 27 Estados do País e do presidente da CBF, José Maria Marin.

Em entrevista por telefone, o presidente da Anaf, Marco Antônio Martins, falou ao A TARDE ESPORTE CLUBE sobre o seminário que comandará neste final de semana, sobre o atual panorama da arbitragem no País e disse que pretende conscientizar as pessoas de que o árbitro é um "ser humano".

A partir do próximo dia 09/11, a ANAF promoverá um seminário com representantes do futebol e do esporte brasileiros. Será o momento para propor mudanças no modo de atuação dos árbitros no País?

Sim. Teremos a participação de 27 presidentes sindicais. Eles nos enviam as propostas e aí nós analisamos em conjunto o que é preciso melhorar e o que não é. É um momento em que a gente ouve as solicitações, senta e discute essas mudanças. Depois, encaminhamos tudo à CBF.

Depois da polêmica envolvendo Francisco Carlos Nascimento, árbitro do jogo Internacional x Palmeiras, a arbitragem virou o grande centro de discussão da reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. A entidade planeja orientar os árbitros no sentido de realizarem algum protesto contra esta pressão exercida sobre eles?

Hoje, os clubes já vão com um precondicionamento contra a arbitragem pra depois creditar um possível insucesso de resultado aos árbitros. Veja o caso do Barcos. Colocam a culpa no árbitro e esquecem dele, como se ele tivesse sido herói do Palmeiras. Nesse sentido, a gente já fez algumas medidas. Ano passado, já fizemos alguns movimentos. Trabalhamos com uma tarja branca no braço e fizemos algumas movimentações. Nesse ano é a mesma coisa. Da assembleia saem algumas orientações. Já temos algumas propostas, mas só poderemos divulgar depois da assembleia. Mas o que a gente quer mesmo é conscientizar as pessoas de que o árbitro é um ser humano. Desde o ano passado, este é um projeto nosso. Queremos humanizar a arbitragem.

A descentralização das escolas de arbitragem no País gera, como consequência, maneiras diferentes de interpretar e de se conduzir partidas de futebol? Existe alguma proposta para que a arbitragem brasileira parta de uma escola unificada?

Nós temos várias formas de jogar. Não é só o problema relacionado às escolas de arbitragem. No Rio Grande do Sul, o jogo é mais pegado. Mas no Rio de Janeiro oe na Bahia, por exemplo, não. Os árbitros que atuam nesses Estados atuam de formas diferentes. São questões regionais. O problema é a cultura. As regras são as mesmas. O que muda é a própria forma de cada Estado atuar. Como, por exemplo, de o árbitro deixar o jogo correr e aplicar menos cartões. Isso é natural. O grande problema é unificar essa forma de atuar. Somos um país continental, então isso é complicado.

Com a proximidade da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, dois eventos a serem sediados pelo Brasil, o que pode ser feito para projetar a arbitragem brasileira internacionalmente?

Esse é um dos grande problema que nós temos. Podemos tentar fazer intercâmbios, mas, você pode ter certeza de que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo. Já não temos mais o Leonardo Gaciba, o Sálvio Spínola e nem o Simon. Tivemos a perda de vários árbitros em pouco tempo e gera uma necessidade de renovação. Vivemos um período de entressafra. Mas, agora, temos o Leandro Pedro Vuaden. Assim como também temos, por exemplo, o baiano Jaílson Macedo Freitas, que apitou bem o jogo Atlético-MG x Fluminense e virou uma grande revelação. São árbitros novos que estão vindo e que são promessas. Eu acho que passou a era Simon e a era Gaciba. Temos gente que, com o tempo, também vão se tornar árbitros internacionais.

O uso da tecnologia do chip na bola e a possibilidade de se fazer consultas televisivas para definir os rumos das partidas é um clamor por parte dos árbitros brasileiros?

São questões a se discutir. Nem todos os árbitros concordam. Não se pode utilizar isso pra julgar a decisão do árbitro e o árbitro não poder utilizar isso. É muito fácil criticar em cima dos videos vistos quatro, cinco, seis vezes. Se é utilizado pra analisar, então tem que estar à disposição dos árbitros. Se for pra parar, se for pra decidir, vamos lá. O projeto de arbitragem é defasado. Se dá certo, ninguém fala. Então, o modelo está falido. Vai ter que alterar muita coisa. Está se estendendo à mesma coisa que se faz no futebol. Quando o time não tem resultados, vão lá e trocam o técnico quatro, cinco vezes. Temos que trocar é o modelo e não a comissão de arbitragem.

Mas, neste ano, já foi adotada, nos jogos da Série A, a participação de mais dois árbitros na partida... Já é possível apontar alguma evolução? Qual tem sido o resultado efetivo disso?

Efetivamente, não se tem uma decisão de como isso prejudicou ou ajudou. É claro que, com mais duas pessoas a participar e a julgar, melhorou bastante. Só que é uma situação que tem que ser bem revista. Foi importante a vinda deles, eles ajudaram. Mas só isso não resolveu. Por exemplo, tivemos um lance de Palmeiras x Inter, em que o adicional não viu. Então, isso é complicado. Mas, em outros momentos, também ajudou.

