Quer ficar cara a cara com o campeão olímpico Robson Conceição?

Primeiro brasileiro campeão olímpico no boxe, o baiano Robson Conceição continua conquistando vitórias e admiradores pelo mundo. Nascido e criado em Boa Vista de São Caetano, bairro do subúrbio de Salvador, o pugilista já acumula três triunfos em três lutas como profissional, sendo que duas delas foram por nocaute. A última ocorreu neste mês de março, contra o norte-americano Aaron Hollis, em Nova Iorque (EUA).

Agora, já pensou ficar cara a cara com o ídolo? Então não perca esta oportunidade. O Jornal A TARDE promove o concurso cultural "De frente com o campeão", que dará a chance de conhecer Robson Conceição. Para participar, basta deixar um comentário na publicação da promoção no Facebook do A TARDE, dizendo porque considera Robson um campeão.

Os internautas responsáveis pelas dez respostas mais criativas terão a chance de bater um papo com Robson e participar de uma sessão exclusiva de autógrafos no dia 5 de abril, na sede do Jornal A TARDE. Deixe um comentário e participe agora mesmo! A promoção é válida até a próxima segunda-feira, 3 de abril, e o resultado será divulgado no dia seguinte, às 14h.

