Quenianos se dizem surpresos após vencer São Silvestre

Os ganhadores da 88ª edição da São Silvestre se disseram surpresos com a vitória na corrida, disputada nesta segunda-feira em São Paulo. Os quenianos Edwin Kipsang e Maurine Kipchumba afirmaram que consideram a prova difícil, mas só passaram a acreditar que poderiam vencer já no meio do percurso.

"Quando senti que estava me sentindo bem, aumentei o ritmo para chegar à vitória", disse Maurine, que contou ter no clima moderado um aliado para vencer. A prova foi realizada pela primeira vez pela manhã e foi disputada sob temperatura mais amena e sem sol.

"O percurso era difícil, com muitas subidas, mas tentei me manter forte, porque não esperava vencer", afirmou Kipsang, que no fim chegou a apenas dez segundos na frente do compatriota Joseph Aperumoi, segundo colocado.

Tanto no masculino quanto no feminino os vencedores assumiram a liderança da prova por volta do quilômetro dez e não largaram mais. Os brasileiros foram coadjuvantes nesta edição da São Silvestre. Giovani dos Santos foi o quarto entre os homens e entre as mulheres, Tatiele Carvalho ficou na sexta posição.

