Queniano corre em Salvador para manter recorde

Recordista da etapa baiana do Circuito de Corrida, que é válido pelo Campeonato Brasileiro,o queniano Paul Kipkemoi Kipkorir é uma das atrações da prova deste domingo,10, em Salvador. Ele e outros dezenas de atletas vão largar para a terceira etapa do circuito a partir das 7h, na Praça de Piatã.

O evento reúne provas de nas distâncias de 10km e 5km. Vencedor no ano passado e recordista da prova da capital baiana, o queniano veio a Salvador em busca do bicampeonato. Além disso, Kipkorir vai tentar baixar o tempo de 30min21, obtido nos 10km em 2017.

Segunda colocada na elite feminina 10km, Marily dos Santos vai lutar para subir um degrau e chegar ao lugar mais alto do pódio na disputa da série de corridas de rua do Brasil, que tem 15 anos de atividades ininterruptas. Entre os principais adversários do queniano estão José Nilson de Jesus, quarto colocado na prova de Salvador no ano passado e Valdemar Bispo de Souza Filho, sexto lugar em 2017.

Entre os baianos que vão brigar pelos primeiros lugares na elite dos 10km estão Marcio Barreto da Silva e André da Conceição Santos (Peralva). No feminino, além Marily, competem a medalha de bronze Rebeca Rodrigues Costa, a quarta colocada Edielza Alves dos Santos Guimarães e Eliane Costa de Jesus, quinto lugar.

Serão todas elas contra a etíope Meseret Gezahegn Merine e a paulista Simone Ponte Ferraz. Esta última chega a capital baiana embalada pelo primeiro lugar da etapa de Uberlândia, disputada no dia 19 de maio.

Lançado em 2004, o Circuito já recebeu mais de 283 mil pessoas em 132 provas pelo Brasil até 2017, segundo informou os organizadores.

Corrida costuma reunir dezenas de participantes pela orla de Salvador | Foto: Divulgação

