Queda de peça do placar deixa 3 feridos em Roland Garros

Três torcedores foram levemente feridos por uma placa de metal que caiu da estrutura da quadra central de Roland Garros quando assistia à partida de quartas de final entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o japonês Kei Nishikori, nesta terça-feira, 2.



"Uma placa de cobertura do placar eletrônico soltou e caiu sobre o público, deixando três feridos, sem gravidade", explicou a Federação Francesa de Tênis num comunicado.



O incidente causou a interrupção da partida por trinta minutos para garantir a segurança daquele setor da arquibancada, quanto Tsonga vencia por 6-1 e 5-2. Havia muito vento no momento do incidente, atrapalhando inclusive o desempenho dos tenistas na quadra.



Atingido no braço direito, um dos torcedores foi levado para fora da quadra pela equipe médica do torneio, com sorriso no rosto, sob os aplausos do público.



Outros incidentes atrapalharam o esquema de segurança do torneio. No dia 24 de maio, um jovem torcedor invadiu a quadra para tirar uma 'selfie' ao lado de Roger Federer, deixando o suíço muito irritado com a situação.



Também houve uma briga entre dois torcedores numa partida da segunda rodada entre o francês Benoit Paire e o italiano Fabio Fognini.

adblock ativo