Quatro times entram na última rodada 2ª divisão do Baiano com chance de classificação

Jequié, PFC-Cajazeiras, Atlético de Alagoinhas e Colo-Colo entram na última rodada do Baiano da 2ª Divisão brigando por duas vagas para a grande final. Matematicamente, todos os times têm chances, mas o ADJ, como é chamado o Jequié, e o PFC estão na ponta da 1ª fase da competição, com 18 e 17 pontos, respectivamente, e levam vantagem.

Essa briga de quatro lados será decidida neste sábado, 17, às 17h, em duas partidas. O Jequié enfrenta o Atlético no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Com a vantagem de estar na liderança, o time precisa apenas de um empate para se garantir na decisão, que leva o vencedor à elite estadual.

O Carcará precisa vencer para chegar aos mesmos 18 pontos – e empatar no número de vitórias, primeiro critério de desempate. O empecilho para ficar em primeiro é o saldo de gols: 11 a 1 para o ADJ. Mesmo que saia vitorioso, o time ainda precisa torcer contra o Cajazeiras, que enfrenta o Colo-Colo, no estádio de Pituaçu, no mesmo horário. Caso o PFC perca e o Carcará consiga bater o líder, o time de Alagoinhas consegue a classificação no primeiro lugar.

Motivação extra

O PFC vem motivado após impor o primeiro revés ao Jequié na competição, na rodada passada, por 1 a 0. Para se classificar, basta vencer o duelo deste sábado. A vitória do PFC praticamente tira a chance do Atlético avançar, mesmo que vença o Jequié.

Por sua vez, o adversário do time de Salvador tem missão difícil. O Colo-Colo inicia a rodada com 14 pontos e precisa de combinação de resultados para passar: vencer o PFC e torcer para que o Jequié ganhe. Caso vença, o Colo-Colo ultrapassa o Cajazeiras no número de triunfos e fica com a vaga.

*Estagiário sob a supervisão do editor interino Daniel Dórea

