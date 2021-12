Quatro lutadores brasileiros são demitidos do UFC

O Brasil não conta mais com quatro lutadores no Ultimate Fight Championship (UFC). A organização dispensou Rafaello Trator, Thiago Bodão, Ronny Markes e Renée Forte após consecutivas derrotas no octógono.

Trator, que já havia passado pelo UFC entre 2009 a 2010, voltou ao evento de MMA após ter acumulado quatro vitórias seguidas, mas os recentes resultados não foram bons. Em cinco lutas, ele só obteve uma vitória. A última derrota foi contra Erik Koch no UFC 170, em fevereiro.

Bodão entrou na organização graças ao bom desempenho no The Ultimate Fight Brasil (TUF), quando estreou em 2012, no UFC 147, em Belo Horizonte. Ele conseguiu a primeira vitória contra Leonardo Macarrão. o atleta teve uma trajetória passageira, perdeu duas lutas seguidas, sendo a última delas no UFC Natal.

Ronny Markes chegou ao UFC em 2011 e acumulou um cartel de três vitórias em cinco lutas. Ele perdeu a primeira em novembro do ano passado, onde foi nocauteado por Yoel Romero, e por Thiago Marreta em março deste ano no UFC Natal.

Já Renée Forte, que também foi um dos participantes da primeira edição do TUF Brasil, perdeu na estreia no Ultimate para Serginho Moraes, mas se recuperou ao vencer Terry Etim. Em seguida, caiu para John Makdessi e Francisco Trevino e foi demitido da organização.

adblock ativo