Com dois gols do Bahia e dois do Vitória, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 14, por meio do Facebook, uma nova lista dos candidatos aos tentos mais bonitos do Campeonato Brasileiro.

Pelo Tricolor, compõem a lista Renê Júnior e Juninho, com gols sobre o Avaí e Atlético-MG, respectivamente. Outro jogador do Esquadrão que aparece na relação é o meia Zé Rafael, anunciado no último sábado, 11.

Pelo Rubro-negro, concorrem David e Uillian Correia, ambos marcados sobre o Palmeiras, ainda no primeiro turno do Brasileirão.

Além deles, completam a relação Lourency (Chapecoense), Everaldo (Atlético-GO), Jonathan (Atlético-PR), Lucca (Ponte Preta), André (Sport) e Wellington Simião (Avaí) (confira os gols abaixo).

A entidade anunciou ainda que novas listas serão divulgadas até o final da competição, previsto para o dia 4 de dezembro.

Da Redação

Quatro gols da dupla Ba-Vi concorrem ao gol mais bonito do Brasileirão

adblock ativo