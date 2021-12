Quatro brasileiros nas oitavas de final em Sunset Beach

Os principais cabeças de chave da Vans World Cup of Surfing estrearam em um mar difícil, com séries variando entre 6 e 8 pés nesta segunda-feira, 3. Kelly Slater, John John Florence, os irmãos C. J. e Damien Hobgood, Jeremy Flores, Jordy Smith e os também tops do WCT, Gabriel Medina e Alejo Muniz, começaram com vitórias em Sunset Beach. Além deles, Jessé Mendes e Ricardo dos Santos foram os outros brasileiros que passaram para as oitavas de final no último ASP Prime do ano.

O segundo desafio da Tríplice Coroa Havaiana tem prazo até quinta-feira e é decisivo para a definição dos 10 nomes que o ranking unificado indica para os top-34 do ASP World Tour. Principalmente para os que não fazem parte da elite atual, que não terão uma última chance de garantir vaga no Billabong Pipe Masters, que fecha a temporada 2012 do Circuito Mundial e a Vans Triple Crown of Surfing nos dias 8 a 20 de dezembro em Banzai Pipeline.

É o caso do cearense Heitor Alves, do carioca Raoni Monteiro e do potiguar Jadson André, para quem só interessa a vitória que nenhum brasileiro conseguiu no maior palco do esporte. Os três são do WCT e perderam em suas primeiras apresentações em Sunset Beach, precisando agora de um bom resultado em Pipeline para confirmar suas permanências.

VITÓRIAS BRASILEIRAS - Finalista no primeiro desafio da Tríplice Coroa Havaiana em Haleiwa, o catarinense Alejo Muniz festejou a primeira vitória verde-amarela da segunda-feira em Sunset Beach. Três surfistas que estavam na luta para entrar no G-10 ficaram disputando o segundo lugar e o norte-americano Tanner Gudauskas levou a melhor sobre o carioca Raoni Monteiro e o havaiano Dusty Payne.

Curiosamente, os dois eliminados são fortes candidatos para receber os dois "wildcards" (convites) que a ASP reserva aos atletas que se contundiram durante a temporada, para poder participar de todas as etapas do ano seguinte. Já o cearense Heitor Alves precisava confirmar sua permanência nas etapas do Havaí e falhou nas duas primeiras tentativas. Foi barrado pelo australiano Kai Otton e o americano Nathan Yeomans na penúltima bateria do dia em Sunset Beach, com toda pressão ficando para o último campeonato do ano em Banzai Pipeline.

Para fechar de forma positiva a participação brasileira na terceira fase da Vans World Cup, Gabriel Medina venceu o último confronto da segunda-feira na ilha de Oahu. Mostrando uma boa variedade de manobras e a força do seu backside nas direitas de Sunset Beach, Medina derrotou até Sunny Garcia, que quase perde a última vaga nas oitavas de final para o também havaiano Koa Smith.

