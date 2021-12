Quarteto busca surpreender campeões na Mar Grande/Salvador

Quatro nadadores locais são os candidatos mais cotados a 'heróis' na 51ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador, marcada para domingo, 21, às 8h. Renan dos Santos, Suelly Siqueira, Jardiel Luquine Neto e Márcia dos Santos, todos de 19 anos, são os nomes mais lembrados por seis dos principais técnicos de natação da Bahia como principais nomes capazes de surpreender os campeões do mundo Allan do Carmo e Ana Marcela.

A missão não é impossível, diante da tradição da prova em reservar surpresas aos atletas ao longo dos seus 12 km e cerca de duas horas de competição entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra.

"A travessia não é só o nadador. Ele é 50 ou 60% responsável. O restante é o guia, e se o guia fizer uma besteira um nadador tecnicamente superior pode perder para outro inferior", ponderou Henrique Borges, técnico de Renan.

Diante do desafio, o jovem quarteto procura colocar a responsabilidade e o favoritismo nas mãos de Allan e Ana. "No meu caso é zebra, mas não é impossível", brincou Jardiel Luquine, fazendo rirem os colegas. "Depende de muitos fatores, eu sei que é difícil", emendou Renan.

Conta muito, conforme lembraram os próprios técnicos e nadadores, a estratégia de cada atleta. E esta é sempre guardada a sete chaves para a travessia. "Se fosse em uma prova do Campeonato Baiano, ia ser outros 500. Na Mar Grande muita coisa pode acontecer", defendeu Márcia, que no ano passado bateu na trave e ficou em segundo lugar, atrás de Ana Marcela na classificação geral.

Dormir na Ilha

Líder do ranking baiano e já com o terceiro título estadual confirmado, Suelly vai para a quarta travessia certa de que tudo pode acontecer quando se tem uma combinação de maré e estratégia no traçado feito pelo guia.

Mas se a briga para ser 'herói' na travessia não preocupou antes, na última semana de treinos é que não deveria, na opinião do quarteto. "Eu vou dormir na Ilha para não me preocupar com atraso de lancha e ficar nervosa", antecipou Suelly.

O mesmo fará Renan e Márcia. Luquine Neto, porém, só vai seguir para Mar Grande no domingo pela manhã.

