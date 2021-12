Quartas do Intermunicipal tem goleada e duelo de sete gols

Quatro jogos deram início à rodada de ida as quartas de finais do Intermunicipal no domingo, 29. Duas equipes largaram bem e estão com a classificação encaminhada para as semifinais.

O destaque do fim de semana foi Euclides da Cunha, que goleou por 4 a 1 Porto Seguro, invicta no torneio. Outro jogo de muitos gols foi a vitória de Santo Amaro, fora de casa, sobre Valente por 4 a 3. O time santoamarense também segue sem perder na competição (confira os resultados abaixo).

Os confrontos de volta ocorrerão com os mandos de campo invertidos no próximo domingo, 5, onde serão definidos os semifinalistas.

