Quartas de final do Nordestão já têm datas definidas; confira

Os duelos das quartas de final da Copa do Nordeste tiveram suas datas e horários definidos na noite desta segunda, 1º. Único representante do estado na competição, o Vitória enfrentará a equipe do Fortaleza, na segunda-feira, 8, às 21h30, na Arena Castelão, no Ceará.

Nesta fase, os confrontos são realizados em partida única, onde o mando de campo fica com as equipes de melhor campanha na classificatória. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

Outros Duelos:

Além de Fortaleza x Vitória, outros três jogos complementam esta etapa. No sábado, 6, Ceará x Náutico se enfrentam às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, Santa Cruz x CRB duelam às 20h, no estádio do Arruda, em Recife.

No domingo, 7, Botafogo-PB x CSA fecham o mata-mata, às 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

adblock ativo