Quartas da Liga dos Campeões terão clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid

Atual vencedor da Liga dos Campeões, o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid nas quartas de final desta edição da competição. O confronto foi definido em sorteio realizado pela Uefa nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. O jogo de ida do clássico espanhol será disputado no dia 5 de abril, no Camp Nou.

Já o "azarão" Wolfsburg aparece no caminho do Real Madrid, que terá a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida, no Santiago Bernabéu. O Paris Saint-Germain e o Manchester City fazem o confronto mais imprevisível desta fase - a briga entre os dois times começa na França. Já Benfica e Bayern de Munique, com o mata-mata entre os clubes iniciando na Alemanha, completam a lista de duelos que definirão os semifinalistas do torneio continental.

A equipe de Neymar, Messi e Suárez passou pelo Arsenal nas oitavas de final e agora tem a chance de se vingar do Atlético de Madrid dois anos depois da queda nas quartas de final diante do rival. Naquele mesmo ano de 2014, o Atlético ficaria com o vice-campeonato europeu ao cair diante do arquirrival Real Madrid na decisão.

Já o time de Cristiano Ronaldo, maior campeão da história da Liga dos Campeões, com 10 títulos, continua em busca de mais um troféu para a sua coleção depois de despachar a Roma na última fase desta edição da competição.

O Bayern, por sua vez, buscou a classificação na prorrogação diante da Juventus, na última quarta-feira, na Alemanha, onde chegou a estar perdendo por 2 a 0 e virou o jogo para 4 a 2, enquanto o Benfica - único representante português vivo na disputa - acabou com o sonho do Zenit, de Hulk, nas oitavas de final.

O Paris Saint-Germain, que superou Chelsea nas oitavas, disputa as quartas de final da Liga dos Campeões pela quarta temporada consecutiva. Rival da equipe francesa, o Manchester City, que nunca tinha chegado tão longe na competição, se garantiu nas quartas ao eliminar o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados nos dias 5 e 6 de abril, enquanto os confrontos da volta estão marcados para 12 e 13 de abril.

