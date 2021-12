Quartas da Liga dos Campeões terá Bayern e PSG, reedição da última final

Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 19, a Uefa definiu quais serão os confrontos válidos pelas quartas de final de Liga dos Campeões com direito a reedição da última final.

Atual vencedor da competição, o Bayern de Munique terá pela frente o Paris Saint-Germain dos brasileiro Marquinhos e Neymar Jr, protagonizando a grande decisão do torneio em 2020, onde os Bavaros conquistaram o torneio (confira todos os confrontos abaixo).

O vencedor do duelo entre franceses e alemãs, enfrenta o time que passar entre Manchester City ou Borussia Dortmund nas semifinais.

Donos de 13 taças da competição, o Real Madrid confrontará o Liverpool, reeditando a final de 2018, onde os Madridistas conquistaram o seu último título. O time que passar no duelo terá frente Porto ou Chelsea que duelam na outra chave.

De acordo com a Uefa, as partidas de ida acontecem nos dias 6 e 7 de abril. Já os duelos de volta, serão realizados nos dias 13 e 14 do mesmo mês.

