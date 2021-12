'Quarta é dia de ser criança, de acreditar', diz Piqué

Se tem uma coisa que o Barcelona precisará ter nesta quarta-feira, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, no Camp Nou, é fé na sua própria capacidade de produzir um resultado histórico, pois o time foi goleado pelo Bayern de Munique por 4 a 0 no confronto de ida, na Alemanha. Nesta terça, 30, em entrevista coletiva, o zagueiro Gerard Piqué resgatou um fato ocorrido na sua infância para simbolizar como está encarando a possibilidade de buscar a vaga na decisão da competição continental.

O defensor lembrou de quando o Barcelona acabou goleado pelo Milan na final da edição 1993/1994 da Liga dos Campeões, também em um resultado considerado improvável na época, pois o time espanhol vivia grande fase naquele momento. Na ocasião, Romário, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, brilhava como principal goleador da equipe, mas amargou uma atuação apagada diante do rival italiano.

"Lembro quando tinha sete anos e perdemos do Milan por 4 a 0, e lembro como estava meu pai quando perdemos. Nesta quarta-feira é um dia para sermos crianças, para acreditarmos. E talvez nós consigamos nos classificar", ressaltou Piqué, que antes de tudo lembrou que o Barcelona precisa trazer a impressão, dentro de campo, de que acredita de fato na chance de reverter a larga vantagem do Bayern.

"Representamos um clube que não se rende jamais, um clube que ganhou muito e com uma grande história. Representamos o Barcelona e queremos deixar uma boa imagem", completou Piqué, embora tenha admitido que hoje é "remota" a possibilidade de classificação à final. "Amanhã (quarta) vamos tentar os 90 minutos e eles podem fazer um gol, e meter 6 no Bayern é complicado, mas temos que ir com a mentalidade positiva de que podemos conseguir", exaltou.

