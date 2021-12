Pupilo de Luiz Dórea, Robenilson de Jesus volta aos ringues após dois anos

Após mais de dois anos parado, o baiano Robenilson de Jesus, de 31 anos, retorna aos ringues neste domingo, 31, pelo evento Boxing For You, realizado no Rio de Janeiro. Com apenas uma luta em seu cartel, o pugilista espera se destacar no evento para tentar alavancar a carreira no esporte profissional.

Robenilson de Jesus deu seus primeiros passos no boxe de uma maneira um pouco inusitada. Com os ensinamentos de um amigo, ele começou a treinar nos porões de sua casa, aprendizado que deseja transmitir para os lutadores mais jovens. "É muito gratificante ver que eu entrei no esporte dessa forma, isso acabou entrando em minha vida. Carrego três olimpíadas na bagagem, com um conhecimento que quero estar passando adiante".

Treinando há mais de 10 anos na academia Champion com Luiz Dórea, referência no boxe nacional e mundial, Robenilson se diz grato ao seu professor por todo o aprendizado adquirido até aqui. "É como se fosse família. Ele sabe a maneira de trabalhar com cada atleta. Com Robson (Conceição) trabalha de uma forma, comigo trabalha de outra, sabendo aproveitar o que cada um tem de melhor".

Robenilson treina com Robson Conceição n a academia Champion

Com isso, o lutador natural de Boa Vista de Tupim, reforça a necessidade fundamental de representar o Brasil após sua profissionalização. "Participar de três Olimpíadas é muito difícil, poucos atletas possuem esta façanha de conseguir manter um alto nível durante doze anos. Apesar da medalha não ter vindo, acho que posso estar fazendo história no boxe profissional e suprindo essa carência".

Dificuldades

Sem uma promotora fixa, Robenilson viveu momentos complicados em sua carreira e chegou a se afastar dos ringues. No entanto, para o atleta, o mais importante é a sua preparação para a próxima luta. "Estou muito motivado de estar retornando aos ringues, depois de quase dois anos sem lutar. Por isso, espero dar o meu melhor para essa luta contra o Valério".

Mesmo com os percalços, o pugilista afirmou que essa realidade atinge também as categorias amadoras. Assim, muitos jovens, que estão ingressando no esporte, acabam passando pelos mais diversos sacrifícios para poder alcançar seus objetivos e se tornar uma referência no esporte nacional.

"Muitas vezes, a gente tem que abdicar de colégio e trabalho em busca de um sonho. Por isso, a gente procura uma ajuda, que é algo muito complicado. As pessoas só querem estender a mão quando o atleta já é consagrado, mas quem precisa de verdade são aqueles que estão começando agora", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo