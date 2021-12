Punido, Spider poderá voltar ao octógono em fevereiro

Pego no exame antidoping após luta contra o americano Nick Diaz, realizada no dia 31 de janeiro, o ex-campeão dos pesos-médios do UFC Anderson Silva foi julgado nesta quinta-feira, 13, em Las Vegas.

Ele acabou suspenso por um ano, recebeu multa de cerca de R$ 1,3 milhão e sua luta contra Diaz foi anulada. Como a pena conta a partir do dia do combate, Anderson poderá voltar ao octógono em 1º de fevereiro de 2016, desde que apresente um exame antidoping negativo antes.

Depoimento

Ao ser ouvido nesta quinta, o lutador admitiu o consumo de ansiolíticos, mas negou que tenha feito uso de esteroides anabolizantes. Seu advogado, Michael Alonso, reforçou que o brasileiro tomou a substância na noite antes da luta porque estava ansioso e com insônia.

No caso dos esteroides, a defesa argumentou que eles foram consumidos involuntariamente junto a um suplemento alimentar que fora contaminado. O tal suplemento, que teria sido oferecido por uma amigo dele na Tailândia, serviria como estimulante sexual. Na argumentação, o advogado pediu clemência e lembrou do histórico exemplar do brasileiro.

Constrangido ao falar sobre o suplemento que melhoraria a performance sexual, o atleta afirmou: "É um assunto pessoal, não tenho que falar o porquê de eu estar tomando isso. É um estimulante sexual. Para quê a gente toma um estimulante sexual?".

Silva foi pego no doping em três exames antes e depois da luta contra Diaz. Nas amostras colhidas, foram verificadas presenças de esteroides anabolizantes e ansiolíticos. Em um segundo teste antidoping fora de competição do Spider, feito no dia 19 de janeiro, deu negativo para uso de substâncias proibidas.

Entretanto, testes realizados no dia do duelo com Diaz confirmaram a utlização de drostanolona e de medicamentos utilizados no combate à ansiedade e insônia. Pouco menos de um mês depois, o lutador foi suspenso temporariamente do UFC. Diaz, o adversário, também acabou suspenso por uso de maconha.

Na ocasião, Silva retornava ao octógono após mais de um ano inativo, por conta de fratura sofrida na perna direita durante a revanche com o americano campeão dos médios, Chris Weidman.

adblock ativo