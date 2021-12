O piloto mexicano Sergio Pérez, da Force India, ainda não aceitou a punição que recebeu da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por ter sido considerado culpado no acidente com Felipe Massa, da Williams, na última volta do GP do Canadá, no domingo, 8. A sanção colocará Pérez cinco posições atrás da que conquistará na pista no grid de largada no GP da Áustria, marcado para o próximo dia 22.

"Assisti várias vezes ao replay do acidente e só o que se vê é que Felipe se move para a direita no momento antes de colidir comigo", postou Pérez em seu perfil pessoal no Twitter, depois de ter se eximido de culpa pelo incidente já no último domingo.

Punido, Pérez segue culpando Massa por acidente na F1

Já em sua conta do Instagram, outra rede social na internet, o piloto mexicano postou fotos do acidente do último domingo. Na ocasião, ele e o brasileiro brigavam pelo quarto lugar na corrida, que terminou com vitória do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

"Estava seguindo no mesmo traçado e mesmo padrão de freadas das voltas anteriores quando fui acertado por trás por Massa. Tinha muito espaço do lado meu lado esquerdo para que ele pudesse tentar uma ultrapassagem limpa. Não consigo entender o porquê de ele ter passado tão perto", reclamou.

O brasileiro, por sua vez, não concorda com os argumentos do piloto da Force India. Massa considera que teve sorte por não ter se ferido gravemente e contou que, ainda no centro médico, disse a Pérez que ele deveria saber como se comportar. "Queria que ele se colocasse no meu lugar, porque eu tive uma batida forte e, honestamente, cheguei a pensar que iria me ferir", reclamou.

