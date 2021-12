Punições do árbitro geram polêmica em Todo Duro x Hollyfield

Enviado especial a Recife - Todo o córner de Reginaldo Hollyfield chegou revoltado ao vestiário após a derrota para Luciano Todo Duro, na madrugada desta quarta-feira, 12. Todos consideravam que o personagem principal da luta não havia sido o baiano e nem o pernambucano, mas sim o árbitro do duelo em Recife.



A 'bronca' da vez ficou por conta da decisão da arbitragem de punir por três vezes Hollyfield por conta da insistente queda do seu protetor bucal. O objeto caiu no chão pelo menos cinco vezes. A partir da terceira, o juiz começou a sinalizar a punição. No final dos seis rounds, Todo Duro ganhou nos pontos.



A repetida cena gerou até chacota. Durante os três rounds finais, a torcida pernambucana - que esgotou a capacidade do Clube Português, de 5 mil pessoas - gritou aos berros "Corega! Corega!", nome de um famoso creme para fixar dentaduras.

"Ele (o árbitro) ficou me punindo o tempo todo, mas eu tentava explicar pra ele que o protetor caía porque eu tomava o golpe... Eu não cuspia o protetor, não", argumenta o pugilista baiano. "Pra que eu ia querer parar a luta se eu estava ganhando?", reflete Hollyfield.



Na opinião do boxeador, ele foi mais ativo durante o combate e merecia ganhar. O que teria feito a diferença foi justamente os pontos perdidos pela punição. "Todo Duro sabe que ganhou com ajuda do juiz. Vamos ver se ele vai ter isso em Salvador", disparou, já projetando uma revanche.



O pernambucano não deixou a polêmica de lado. "Tem que punir mesmo! Como é que Hollyfield, um 'negão' cheio de dente, não consegue segurar um protetor daqueles? Eu, aqui, ó (nesse momento, tira a dentadura), sem dente nenhum, consigo segurar!", responde Todo Duro, provocando todos a rir. "Ele ficou fazendo isso para parar a luta porque já tava morto, faltando enterrar", completa.

