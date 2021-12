Pugilistas baianos vencem oponentes no Boxing For You

Os baianos deram um show no evento Boxing For You, realizado neste domingo, 31, no Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Robson Conceição, Adriana Araújo e Robenilson de Jesus venceram as primeiras lutas no Brasil como profissionais.

O destaque ficou por conta de Robson, que ganhou do argentino Sergio Ariel Estrela, pelo superpena, com 1min54s de luta. Campeão nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Robson manteve a invencibilidade e soma 12 vitórias, com seis nocautes, na carreira.

Já Adriana Araújo nocauteou Elaine Albuquerque em apenas 1m49s. A baiana conquistou seu primeiro nocaute como profissional. Com dois knockdowns durante a luta, ela superou sua oponente pernambucana ainda no 1º round.

Natural de Boa Vista do Tupim, fazendo apenas sua segunda luta como profissional, Robenilson de Jesus venceu Agnaldo Valério por decisão unânime (60-54, 50-54, 60-53).

