Pugilistas baianos estreiam com vitória no Campeonato Norte-Nordeste de Boxe

Os pugilistas que representam a Bahia no Campeonato Norte-Nordeste de Boxe estrearam com vitória nesta quinta-feira, 27, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. Os vencedores poderão representar o seu estado no 71º Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino Elite.

Nesta quinta, o atleta baiano Jackson Figueiredo venceu por três rounds a zero o sergipano Anderson dos Santos, na categoria até 56 kg. Já na categoria até 91kg, o baiano Eduardo Rodrigues venceu o pernambucano George Anderson por três rounds a zero. Outro que também venceu representando a Bahia foi Tárciso Neri, na categoria acima de 91kg, contra o paraense Israel Santiago.

Os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Pará, Pernambuco, Roraima, Rio Grande do Norte e Sergipe são representados na competição por cerca de 43 atletas. A competição é realizada Confederação Brasileira de Boxe e pela Federação Baiana de Boxe (FBB) e pela Federação de Boxe Olímpico e Profissional.

