O pugilista Oscar Gonzalez morreu nesta segunda-feira, 3, depois de ser nocauteado por Jesus Galícia, no sábado, em luta realizada no México. O atleta, de 23 anos, caiu no ringue e foi socorrido, mas teve morte cerebral confirmada.

Gonzalez foi levado para o hospital logo depois da luta, mas acabou morrendo. O nocaute aconteceu no 10º round e o lutador começou a passar mal em seguida. Ele lutava na categoria peso-pena e vinha de três vitórias seguidas. No cartel, 23 vitórias, 14 por nocaute, e três derrotas.

Veja o momento em que Gonzalez começa a passar mal:

Da Redação Pugilista mexicano morre após ser nocauteado; assista

