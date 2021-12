Pugilista baiano começa luta para Rio-2016

A vaga para os Jogos Olímpicos do Rio- 2016 dependerá, a partir desta sexta-feira, 24, da participação nos campeonatos da Aiba Pro Boxing (APB). A liga criada pela Associação Internacional de Boxe Amador (Aiba), será lançada nesta sexta, no Cazaquistão, tendo como um dos estreantes nas quatro lutas do dia o baiano Robson Conceição.

Ele enfrentará o alemão Artur Bril, em Astana, no Cazaquistão, às 12h (horário da Bahia), pela categoria peso leve (60kg). Robson é o único brasileiro convocado para esta primeira fase de lutas. Ele viajou com o técnico Mateus Alves, que vai acompanhar os seis rounds.

Na pesagem oficial, realizada na quinta, 23, o baiano bateu 59,90 kg na balança, enquanto o seu rival Artur Brill pesou 59,92 kg. Para a mulher de Robson, a boxeadora Erica Matos, o lutador está bem preparado e com reais chances de começar vencedor.

"As únicas coisas que ele reclamou foram a saudade de Sophia (a filha de 2 meses do casal) e o fuso horário (seis horas). É porque ele não conseguia dormir", relatou Érica, que, devido ao período de amamentação, está fora dos ringues.

Em caso de vitória do pugilista baiano, ele já dará um passo decisivo para brigar pelo cinturão mundial da liga. Ao mesmo tempo, Conceição pontuará no ranking que vale vaga nos Jogos Olímpicos de 2016. Apenas os dois melhores por categoria se classificam.

A caminhada dependerá ainda de Robson se sair bem na sequência de lutas: a próxima, a semifinal de dezembro e a última, em janeiro de 2015.

Com a criação da APB, a Associação Internacional de Boxe Amador (AIBA) pega pesado nos ringues a fim de livrar os pugilistas olímpicos do assédio crescente das entidades do boxe profissional.

Estratégia

O lançamento da liga já é parte da estratégia principal da instituição para segurar seus atletas. Novinha em folha, a APB é considerada pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) "pioneira e revolucionária" pela proposta de agregar os boxeadores olímpicos.

"Estamos preservando os atletas. Esse pessoal dos conselhos de boxe só quer encontrar pronto e colher", criticou o presidente da CBBoxe, Mauro Silva, falando ao A TARDE.

O dirigente se refere ao fato de que, logo após se destacarem em uma Olimpíada, atletas acabam cedendo ao apelo de se tornarem boxeadores profissionais. Isto ocorrendo, são impedidos de competir nos Jogos.

Um dos casos mais recentes é o do medalhista de bronze nos Jogos de Londres-2012, Yamaguchi Falcão, que não vai disputar o Rio-2016. O brasileiro migrou para o boxe profissional como novo contratado da Golden Boy Promotions.

Segundo a CBBoxe, a APB tem apoio do Comitê Olímpico Internacional. "Fora isso, além de ganhar bolsa pelas lutas profissionais, o boxeador continuará ganhando como olímpico", acrescentou Mauro Silva.

Um dos diferenciais da iniciativa é que os campeonatos reunirão somente atletas olímpicos. Pelo raciocínio da CBBoxe, isso possibilitará a competição entre os próprios adversários que vierem a se classificar para as Olimpíadas, além de promover competições de alto nível.

