Pugilista baiana perde e está fora do Mundial de Boxe

Não deu para a baiana Adriana Araújo. Nesta quinta-feira, 20, em uma luta difícil contra a russa Sofya Ochigava, que chegou a sentir alguns dos potentes golpes da pugilista brasileira, a adversário se movimentou bem e acabou levando a melhor. Um dos juízes chegou a dar empate, mas os outros dois garantiram a vitória por pontos a Ochigava.

O Brasil, contudo, segue vivo na competição. Depois de duas vitórias, a brasileira Clélia Costa (até 51 kg) subirá pela 3ª vez no ringue para encarar a russa Saiana Sagataeva, no início da manhã desta sexta, 21 (horário da Bahia). Se vencer, avança para a semifinal do Mundial realizado na Coreia do Sul.

