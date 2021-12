Pugilista baiana estreia com vitória no Mundial de boxe

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, a pugilista baiana Adriana Araújo fez uma boa estreia no Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Jeju, na Coreia do Sul. A brasileira venceu com facilidade a camaronesa Ndiang Christelle por unanimidade entre os juízes, nesta terça-feira, 18.

Superior durante toda a luta, na categoria até 60kg, Adriana pressionou a rival e fez a arbitragem abrir a contagem até dez em três momentos do confronto. Sem maiores dificuldades, foi dada como vencedora da luta pelos três juízes: 40 a 33, 40 a 34 e 40 a 35.

Adriana fará sua segunda luta em Jeju na quinta, 20, contra a russa Sofya Ochigava. Medalhista na Olimpíada, ela ainda busca seu primeiro pódio em Mundiais. Seu melhor resultado até hoje é as quartas de final em 2012.

Além de Adriana, Clélia Costa venceu sua primeira luta, também nesta terça. Grazieli de Jesus, Jessica Carlini e Taynna Cardoso não tiveram o mesmo resultado. As três perderam na primeira rodada. Flávia Figueiredo e Andréia Bandeira vão estrear na quarta.

