Pugilista baiana disputa cinturão mundial na Alemanha

A maioria dos moradores de São Felipe, a 178 km de Salvador, estará com a torcida voltada para a Alemanha na tarde deste sábado, 2. A pugilista Halanna dos Santos, de 23 anos, moradora da cidade, lutará pelo cinturão da Federação Mundial de Boxe.

A adversária da baiana será a alemã Ramona Kuehne, 33 anos. "O cinturão é válido pela categoria super pluma. Essa luta para mim se resume em uma palavra: superação", definiu ela, que em 18 combates, venceu 14 e perdeu quatro.

Halanna foi para a Alemanha uma semana antes da luta para se adaptar. Acostumada com o calor do Recôncavo, o inverno europeu lhe obrigou a usar mais roupas.

"Tinha visto as imagens pela internet de como era o inverno aqui, mas agora vi a neve pela primeira vez", falou. Sabendo do sofrimento da rival, Ramona ofereceu "ajuda". "Se ela precisar de um casaco, eu lhe darei um. Mas no sábado [hoje], ela pode esperar algo mais quente", prometeu.

A Leoparda, como foi apelidada, começou no boxe aos 13 anos de idade e lutou profissionalmente pela primeira vez aos 17. Teve a chance de ser campeã do mundo em 2009, quando enfrentou a peruana Kina Malpartida, mas perdeu por nocaute técnico. "Quero ter um resultado diferente das lutas anteriores e mostrar que adquiri experiência", finalizou.

A rival - Ramona Kuehne é uma lutadora experiente. Em 20 lutas, venceu 19 e perdeu apenas uma. No entanto, a Leoparda pode levar uma certa vantagem, pois a alemã está sem lutar desde janeiro de 2012, quando sofreu uma lesão no joelho e passou por uma cirurgia. "Tem sido difícil voltar de uma lesão e cirurgia como esta", assume.

Para evitar surpresas, Ramona confessou que assistiu alguns vídeos de Halanna. "Eu não vou deixar ela me bater, isso é certo", garantiu a alemã.

adblock ativo