Pugilista baiana defende título mundial de boxe neste sábado

A pugilista baiana e medalhista olímpica Adriana Araújo defenderá o título Mundial Silver, do Conselho Mundial de Boxe, na categoria super-leves (até 63,5 kg), neste sábado, 29, no Boxing For You 8. A boxeadora irá encarar a venezuelana Estheliz Hernández, no evento que está marcado para começar a partir das 20h, na academia Arena de Lutas, na capital paulista.

Aos 38 anos e mantendo-se em forte atividade nos ringues, a boxeadora bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 conquistou o título mundial de ‘segunda linha’ no ano passado, no Boxing For You 7, também em São Paulo.

“Esse cinturão me orgulha muito, me faz acreditar que há uma luz no final do túnel, para eu poder seguir em frente e manter o meu foco, que é o (cinturão) linear”, disse Adriana, em entrevista ao A TARDE em 2019. Ela espera disputar o título principal já em março.

