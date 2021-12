Psicólogo descarta trauma coletivo após acidente na Fonte

Quem passa frequentemente pelas imediações do Dique do Tororó não deixa de notar como a Arena Fonte Nova parece estar cada vez mais perto de alcançar a plenitude da sua forma: pouco mais de 80% das obras já foram concluídas. Por estar localizada exatamente no mesmo local do antigo estádio, é comum ficar na memória coletiva a lembrança da tragédia ocorrida no dia 25 de novembro de 2007, quando parte da arquibancada da "Velha Fonte " desabou, matando sete pessoas.

Para Domingos Barreto de Araújo, professor de Psicologia Jurídica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o ocaso da antiga Fonte Nova não será capaz de gerar uma espécie de repulsa coletiva em relação à moderna Arena em construção no mesmo lugar. "O trauma para quem passou pela experiência existe e persiste, mas, para os demais, isso não vai interferir. Não foi feito uma Fonte Nova em cima da velha Fonte Nova. O que temos hoje é uma Arena. É outra infraestrutura, nos moldes da FIFA. Se a Fonte Nova permanecesse ou se fosse reconstruída nos moldes do velho estádio, seria um problema muito grande para todos nós. Mas aquela Fonte Nova já não existe", comenta Domingos.

O psicólogo conta ainda que aqueles torcedores que não se envolveram direta ou indiretamente com a catástrofe, eventualmente levados por experiências positivas no local, tenderão a se comportar normalmente diante da nova Arena. "Por sua vez, a construção de lembranças positivas torna vivas nossas lembranças, isto porque a retrospectiva otimista propicia a lembrança de fatos agradáveis, mais afetuosos, relembrando os melhores momentos", explica.

Primeiro lote esgotado - Em consonância com o pensamento de Domingos, o público que acompanhará a Copa das Confederações na capital baiana, em 2013, deu mostras, nesta sexta-feira, 23, de que não deverá mesmo existir uma espécie de "trauma coletivo" em relação à nova praça esportiva baiana. É que o primeiro lote de ingressos para a Arena, vendido exclusivamente para os clientes dos cartões Visa, se esgotou em poucas horas.

A Arena Fonte Nova será sede de três jogos da competição, nos dias 20, 22 e 30 de junho de 2013. No dia 22, a Seleção Brasileira jogará na capital baiana. E, no dia 30, acontecerá a disputa pelo terceiro lugar. O segundo lote começará a ser vendido a partir do dia 3 de dezembro.

