PSG sofre sem Neymar e Mbappé, mas bate Toulouse e mantém os 100%

O Paris Saint-Germain não teve Mbappé e Neymar neste sábado, 24, mas nem isso freou os líderes disparados do Campeonato Francês. Diante do Toulouse, em casa, o time da capital teve bastante dificuldade, suou mais do que está acostumado na competição, mas manteve os 100% de aproveitamento ao vencer por 1 a 0.

O resultado levou o PSG a 42 pontos, muito tranquilo na liderança. Os números da campanha impressionam. São 15 pontos de diferença para o segundo colocado, Lyon, com 46 gols marcados e apenas sete sofridos. Já o Toulouse tem apenas 14 pontos e ocupa a 15.ª posição, lutando contra o rebaixamento.

Desta vez, porém, o time parisiense precisou superar os desfalques de Neymar e Mbappé, que se contundiram a serviço de suas seleções e não têm data para o retorno. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na virilha, enquanto o francês teve uma contusão no ombro. Ambos acompanharam a partida da arquibancada.

A boa notícia ficou por conta do retorno do lateral-direito Daniel Alves. Foram seis meses afastado do futebol, desde a ruptura do ligamento do joelho direito que sofreu no início de maio e que o tirou da Copa do Mundo. Neste sábado, ele começou no banco, mas jogou os últimos 25 minutos de partida na vaga de Meunier.

Quando Daniel Alves entrou, no entanto, o placar já havia sido definido pelo PSG há muito tempo. Com os desfalques no ataque, coube a Cavani decidir com um golaço logo aos oito minutos. Ele recebeu na área de costas para o gol, deu lindo chapéu no marcador e finalizou sem deixar a bola cair.

A nova vitória embala o PSG para o importante duelo de quarta-feira pela Liga dos Campeões, diante do Liverpool, em casa. Neymar e Mbappé são dúvidas para a partida. Já o Toulouse tentará a recuperação no domingo da semana que vem, quando recebe o Dijon pelo Francês.

Os jogadores Neymar e Mbappé acompanharam a partida da arquibancada

adblock ativo