PSG poupa alguns titulares, mas ganha fácil na França

O Paris Saint-Germain poupou alguns titulares, pensando no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, mas não teve dificuldades para ganhar mais uma no Campeonato Francês. Jogando em casa, neste sábado, pela 32ª rodada, o milionário time da capital derrotou o Reims por 3 a 0 e manteve a vantagem tranquila na liderança.

Na terça-feira, o PSG visita o Chelsea em Londres, para tentar ir às semifinais da Liga dos Campeões - no jogo de ida, na última quarta, o time francês ganhou por 3 a 1. Diante disso, o técnico Laurent Blanc poupou alguns titulares neste sábado, como Lavezzi, Thiago Motta, Matuidi e o brasileiro Maxwell, que ficaram no banco de reservas.

Além disso, o astro sueco Ibrahimovic, contundido, foi outro desfalque. Entre aqueles escalados, foram três brasileiros: Thiago Silva, Marquinhos e Lucas. Mas o destaque do jogo foi mesmo o defensor adversário Mandi, que marcou dois gols contra - antes disso, o uruguaio Cavani já tinha aberto o placar para o PSG no Parque dos Príncipes.

Com mais uma vitória, a sua 24ª em 32 rodadas, o PSG chegou aos 79 pontos, dando mais um passo para conquistar o bicampeonato francês. O segundo colocado é o Monaco, que tem 63 pontos e joga apenas neste domingo, diante do Nantes. Enquanto isso, o Reims ficou mais longe da vaga nas competições europeias, ainda em oitavo lugar, com 44 pontos.

