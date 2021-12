PSG joga temporada contra o Borussia Dortmund na Champions

O Borussia Dortmund, que venceu o jogo de ida (2-1), tem motivos para acreditar que pode eliminar nas oitavas de final da Liga dos Campeões o Paris Saint-Germain, que, nesta quarta-feira, 11, jogará por sua temporada num Parque dos Príncipes sem torcida por conta da epidemia do coronavírus.

O protagonismo que o norueguês Erling Haaland vem ganhando desde sua chegada em janeiro pode ofuscar o brilho de outra joia do Borussia: o inglês Jadon Sancho. Ambos tem 19 anos e transbordam potencial.

Haaland anotou os dois gols do jogo em Dortmund, mas o PSG também não esqueceu a atuação de Sancho, que foi um verdadeiro pesadelo para a defesa francesa.

Embora tenham jogado apenas um punhado de jogos juntos, os dois jovens parecem se entender perfeitamente em campo e vivem temporadas iluminadas. Sancho soma 14 gols e 16 assistências em 25 rodadas do Campeonato Alemão e está a um passo de se tornar o primeiro jogador da história da Bundesliga a superar os 15 gols e 15 assistências em uma mesma temporada.

Já Haaland marcou 9 gols em 10 jogos pelo Borussia Dortmund desde sua chegada. Na Champions, o matador norueguês soma 10 gols, oito deles pelo seu ex-clube, o RB Salzburg austríaco.

Dupla Haaland-Sancho

"Sei onde encontrá-lo e onde quer receber a bola e ele sabe como eu gosto de receber a bola. Nos entendemos realmente bem", analisou Sancho.

Antes de sofrer um gol no sábado na vitória sobre o Monchengladbach (2-1), o Borussia Dortmund manteve seu gol limpo durante 328 minutos na Bundesliga. Uma mudança radical em relação ao início da temporada, quando a equipe se mostrou incapaz de defender vantagens construídas, perdendo 11 pontos depois de marcar o primeiro gol.

A chegada em janeiro do volante Emre Can mudou esse cenário, com o jogador da seleção alemã ganhando destaque nas roubadas de bola e na forte marcação. Ele também foi peça-chave na mudança do esquema de jogo do Borussia do 4-3-3 para o 3-5-2.

O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, não teve medo de dizer o que pensa grande parte da Europa: "O PSG está traumatizado pelo que aconteceu contra o Manchester United no ano passado. Para eles é o fim do mundo se foram eliminados. Acredito que temos uma vantagem psicológica".

O PSG foi eliminado nas oitavas de final nas últimas três edições da Champions, um fato que se torna uma enorme pressão para o ambicioso clube francês, que investiu pesado em seu elenco.

A situação é inversa no Dortmund, que tem como objetivo na temporada brigar pelo título da Bundesliga. Para os alemães, a Champions é um bônus.

Para piorar a situação do PSG, o time não poderá contar com o apoio de sua torcida no Parque dos Príncipes, já que a partida será disputada com portões fechados devido à epidemia do coronavírus.

Mbappé com problemas

Além da ausência dos torcedores, os desfalques podem ser fatais para o PSG. Kylian Mbappé, artilheiro da equipe no ano com 26 gols em 30 jogos, não treinou na segunda-feira devido a um problema na garganta e virou dúvida. Já o italiano Marco Verratti e o belga Thomas Meunier estão suspensos.

Quem com certeza estará em campo, porém, é Neymar. O craque brasileiro recuperou a forma física e terá a oportunidade de finalmente provar que vale o investimento de 222 milhões de euros que o PSG fez para tirá-lo do Barcelona em 2017.

