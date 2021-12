PSG faz oferta por Coutinho e Barcelona nega venda

O Paris Saint-Germain (PSG) abriu os olhos para o jogador Philippe Coutinho ao ver o desempenho do meia brasileiro durante a Copa do Mundo da Rússia. Por conta disso, o time, que já possui Neymar na equipe, decidiu investir para tê-lo no elenco.

Segundo o site "Mundo Deportivo", os agentes de Coutinho receberam uma proposta de 270 milhões de euros (equivalente a R$ 1,2 bilhão) para que o jogador deixe o Barcelona. O atual clube do meia afirmou que não está interessado na proposta.

Além de inserir Coutinho na equipe, o PSG quer convencer Neymar a permanecer. O clube acredita que a chegada de Philippe faria com que o craque desistisse de retornar ao Barcelona.

Segundo o "Mundo Deportivo", ainda falta a resposta de Coutinho em relação à transação, embora seu clube atual afirma que o mesmo não está à venda.

