PSG exibe Neymar em treino com bola pela 1ª vez após operação

Um dia após ficar fora do treino aberto do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, Neymar foi a campo em uma atividade fechada do seu time no estádio. Foi o que mostrou o time parisiense em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 17, com Neymar trabalhando ao lado dos seus companheiros no gramado do Parque dos Príncipes.

Na manhã de sábado, Neymar foi reavaliado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, e constatou-se que ele está recuperado de sua cirurgia no quinto metatarso do pé direito, sendo liberado para voltar aos treinamentos, segundo informações divulgadas pelo PSG.

O elenco do time parisiense folgou na segunda e na terça-feira, retornando aos treinamentos na quarta, quando fez uma atividade aberta no Parque dos Príncipes. Havia a expectativa de que Neymar participasse desse trabalho, mas ele apareceu no campo apenas para saudar os torcedores.

Nesta quinta, então, o PSG exibiu parte da atividade realizada por Neymar. Nos vídeos, o atacante realiza leve corrida, faz exercícios com bola e obstáculos, além de estar presente em uma rodada de "bobinho", um trabalho de aquecimento com bola dos jogadores.

Neymar fraturou o quinto metatarso em fevereiro, passou por uma cirurgia em março e perdeu o final da temporada do clube francês. Seu retorno aos treinos, porém, aumenta a expectativa de que ele chegará em bom ritmo à Copa do Mundo da Rússia.

Campeão antecipadamente, o PSG encerra a sua participação no Campeonato Francês no sábado, quando vai visitar o Caen, ainda sem a presença de Neymar. Na segunda-feira, o atacante se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a preparação visando a Copa. O seu retorno aos gramados deve ocorrer em 3 de junho, no amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, em Liverpool.

