PSG empata em 1 a 1 com o Saint-Ettiene na estreia de Pochettino

O argentino Mauricio Pochettino começou sua trajetória como treinador do Paris Saint-Germain com um empate em 1 a 1 fora de casa com o Saint-Etienne, nesta quarta-feira, 6, pela 18ª rodada da Ligue 1.

Romain Hamouna abriu o placar aos 19 minutos e o italiano Moise Kean deixou tudo igual pouco depois (22) dando um ponto ao PSG, que perdeu terreno em relação ao líder isolado Lyon após a vitória por 3 a 2 sobre o Lens.

Com essa vitória, o Lyon soma 39 pontos, três a mais que o PSG e o Lille, que perdeu a vice-liderança ao ser derrotado por 2 a 1 em casa pelo Angers (7º).

O Olympique de Marselha, que venceu o Montpellier (9º) por 3 a 1, subiu para a 5ª posição, um ponto atrás do Rennes, que não passou do empate fora de casa com o Nantes (17º).

A equipe comandada pelo português André Villas-Boas, no entanto, tem dois jogos a menos que os demais adversários.

Pochettino, ex-capitão do PSG como jogador, assumiu o comando do atual campeão francês no último sábado, substituindo o alemão Thomas Tuchel, demitido pelo clube parisiense devido à irregularidade do time no início da temporada.

O ex-técnico do Tottenham (2014-2019), sem poder contar com o astro Neymar, lesionado, pôde constatar que tem muito trabalho pela frente, principalmente na defesa, e apenas o gol de Kean o impediu de se tornar o primeiro treinador da 'era catari' a perder na estreia no banco do PSG.

