PSG elimina Chelsea com gols de brasileiros

O Paris St Germain chegou às quartas de final da Liga dos Campeões depois de superar o Chelsea nos gols marcados fora de casa, nesta quarta-feira, 11, quando gols dos brasileiros David Luiz e Thiago Silva garantiram o empate de 2 x 2, em Londres, em jogo muito disputado que foi à prorrogação.

O gol decisivo foi marcado de cabeça por Thiago Silva no segundo tempo da prorrogação, após o capitão do PSG conceder o pênalti que colocou o Chelsea com 2 x 1 à frente, ao tocar a mão na bola.

Eden Hazard cobrou a penalidade aos 5 minutos da prorrogação, com um chute fraco, que parecia dar ao time inglês a classificação depois de uma partida com jogadas ríspidas e que teve o atacante do PSG Zlatan Ibrahimovic expulso aos 31 minutos por falta em Oscar.

Gary Cahill deu ao Chelsea a liderança no jogo aos 36 minutos do segundo tempo, mas a quatro minutos do fim do tempo regulamentar David Luiz, campeão europeu pelo time inglês em 2012, marcou em uma forte cabeçada, repetindo o 1 x 1 do primeiro jogo e levando a decisão ao tempo extra.

